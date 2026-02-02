Dels nervis habituals a la por escènica: quan l’ansietat pren el comandament

Hi ha situacions que gairebé tothom reconeix: un examen, una presentació, sortir a un escenari o haver de demostrar el que sabem davant d’altres persones. En aquests moments, els nervis poden jugar a favor… o convertir-se en un obstacle. El psicòleg David Cueto explica que quan aquesta activació "es desborda" parlem d’"ansietat d’execució", un problema molt prevalent que pot arribar a ser profundament incapacitant.
Aquest malestar no és només “estar una mica nerviós”. Pot expressar-se amb tremolors, sudoració, boca seca, bloqueig mental o una sensació intensa de pèrdua de control. Tal com assenyala Cueto, es tracta d’una forma específica d’ansietat social que apareix quan una persona ha d’executar una tasca exposada al judici dels altres, fet que sovint porta a evitar aquestes situacions i limita la vida personal, acadèmica o laboral.
La clau del problema té molt a veure amb la "por al rebuig i la humiliació". Segons Cueto, el nostre cervell tendeix a sobreestimar tant la probabilitat d’"equivocar-nos" com el cost social d’aquest error, un mecanisme amb arrels evolutives que avui es veu amplificat per les "xarxes socials i la sobreexposició". Entendre com funciona aquesta ansietat és el primer pas per aprendre a conviure-hi i evitar que acabi marcant el nostre rendiment i benestar.