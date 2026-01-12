"A curt termini no esperem cap canvi real a Rodalies"

Des de la Plataforma Dignitat a les Vies alerten que els usuaris no notaran millores reals a curt termini i denuncien la manca d’informació i de diàleg amb les plataformes ciutadanes.
Ana Gómez Lladó ha reconegut que, a llarg termini, la gestió des de Catalunya podria ser positiva, ja que permetria tenir en compte les peculiaritats del territori. “Creiem que a la llarga pot ser bo, però a curt termini no esperem res”, ha afirmat, tot recordant que “les vies són les mateixes i els trens són els mateixos”. La portaveu ha insistit que la situació actual de Rodalies continua sent molt greu per als usuaris, que conviuen amb retards i incidències pràcticament cada dia. “Arribem tard gairebé sempre, i no sempre és un problema de gestió, sinó de manca de material i d’infraestructures que estan molt deteriorades”.