Cumpliendo objetivos

El triunfo ante el Betis en el Benito Villamarín allana y de manera considerable el camino hacia la segunda plaza a sentándole entre los cuatro primeros y permitiéndole mantener la distancia interesante con el Atlético de Madrid e incluso incrementarla con su más inmediato perseguidor el Sevilla. Si las cosas no se tuercen y se impone la lógica el Barcelona debería conseguir el segundo puesto con relativa comodidad y minimizar los errores de una temporada de transición en la que se han vivido muchas vicisitudes. En el campo del Betis sobre todo el equipo tuvo fe, creyó que podía conseguir la victoria y lo consiguió con un soberbio golazo en el último minuto. No es el Benito Villamarín un campo fácil a pesar de que el Betis no atraviese su mejor momento de la temporada pero no los Blaugranas, con alguna sensibles bajas, cumplieron con su cometido y ganaron confianza para los tres partidos finales del campeonato en los que con cinco puntos matemáticamente serían segundos ya de la clasificación. Este es un escenario mucho más favorable que el que se vino dibujando a lo largo de toda la temporada de ahí que no se pueda permitir fallar a estas alturas el Barcelona después de haber conseguido hacer lo más difícil.

A la hora de destacar cosas positivas del partido de Sevilla es evidente que hay una por encima de todas y es el regreso y además goleador de Ansu Fati.

No es normal la relación que tiene con el gol el delantero hispano guineano, tiene un don divino solo para los elegidos que le permite prácticamente convertir las oportunidades y hacer goles providenciales.

Es cierto que tuvo un poco de fortuna, pero apenas llevaba un minuto en el terreno de juego y ya había avisado en la jugada anterior y marcó en la siguiente, sencillamente espectacular.

Si eso lo consigue estando en el proceso de recuperación es lógico imaginar que cuando esté totalmente recuperado estaremos viendo un futbolista absolutamente referencia y franquicia para un equipo del potencial del Barcelona, y esa es una de las grandes esperanzas que tiene el barcelonismo en estos momentos, con toda la lógica.

No está bien el equipo del todo y le falta fútbol como reconoció su entrenador pero al menos tiene confianza y motivación suficiente para seguir luchando y tratar de cerrar la temporada, y le da para ganar en campos complicados pues no en vano ha conseguido vencer a los 10 primeros de la clasificación a largo de la toda la temporada. Lo más difícil está hecho solo falta rematar la faena.