Cristina Fernández Cubas: "Es un premio para el cuento"

La escritora catalana Cristina Fernández Cubas, flamante ganadora del Premio Cervantes 2026, ve en esta distinción un reconocimiento para el cuento. "Es un premio para mí, sí, pero también para el cuento como género", ha dicho en una rueda de prensa en la Casa del Libro de la rambla de Catalunya, en Barcelona, al día siguiente de conocer la decisión del jurado.

Precisamente, el veredicto destaca que la autora “ha renovado el cuento contemporáneo y ha transformado la literatura fantástica en español”. Para Fernández Cubas, esta valoración "puede ser un espaldarazo para todos los cuentistas".

La autora se ha acordado de Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets, que fue la primera en confiar en sus relatos en los años ochenta, cuando ese género no gozaba de demasiado prestigio.

Una noticia inesperada

Fernández Cubas, que ha explicado que está en un momento de mucha actividad literaria, asegura que no esperaba el premio. Tanto es así que a punto estuvo de no cogerle el teléfono al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al no reconocer el número que la llamaba mientras veía la televisión. "Cuando no conozco el número, no lo cojo porque suelen ser ventas o estafas, pero esta vez, para que dejara de sonar y pudiera seguir viendo la película, respondí bastante antipática. Y resulta que era el ministro", ha contado, divertida.

Considerado como el Nobel de la literatura en español, el Cervantes está dotado con 125.000 euros. La autora de Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal lo ha recibido tan solo tres años después de que el Ministerio le otorgara otro prestigioso galardón, el Premio Nacional de las Letras Españolas.