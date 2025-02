Anar al cinema és una cosa meravellosa. Però a vegades es pot convertir en un autèntic calvari per als espectadors. I és que hi ha persones incíviques que no saben que el cinema no és un restaurant i que allà no s'hi va a menjar. Bé, crispetes sí. I aquí s'obre el debat del dilema d'en Lluís Soler: crispetes al cinema, sí o no? I és que no tothom ho veu bé. El soroll que pot provocar la ingesta d'aquest blat de moro, pot molestar la sala. Però a això s'hi suma el soroll que provoquen bosses de patates, bosses de llaminadures, gots XL de beguda i altres coses que se serveixen a l'entrada del cinema. Avui parlem d'això.