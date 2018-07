Creus que s’hauria de limitar per llei el preu del lloguer dels pisos?

ENQUESTA

Catalunya intentarà reduir el preu dels pisos de lloguer amb bonificacions fiscals i ajudes als propietaris que fixin preus justos. La intenció de la Generalitat de Catalunya és la creació d’un índex de preus que serveixi de referència als ajuntaments o el mateix Govern per concedir bonificacions, per exemple, en l’impost de béns immobles (IBI). Així es vol frenar l’elevada pujada dels preus que a Catalunya ha arribat al 14%, el doble que la mitjana estatal, i ha convertit Barcelona en la ciutat amb el lloguer més car d’Espanya.

Per això, molts ajuntaments reclamen una legislació que acabi amb aquesta nova bombolla immobiliària i aturi l’especulació amb una regulació del lloguer, com fan ciutats com París o Berlín, per evitar que molts veïns hagin de marxar dels seus barris.

Una proposta que topa amb la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) de caràcter estatal i amb els propietaris d’habitatges que son contraris a la intervenció pública del mercat lliure dels pisos de lloguer. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ja va aprovar l’estiu passat una proposició per regular aquest mercat amb el suport de tots els partits, excepte el vot en contra del PP i l’abstenció de C’s.