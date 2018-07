Creus que falten més agents de la Guardia Urbana a Barcelona?

ENQUESTA

Segons l’informe anual de la Síndica de Greuges de Barcelona han augmentat les queixes per la falta d’agents de la Guardia Urbana. Els ciutadans denuncien la falta de resposta i de presència policial especialment a les nits, en casos de sorolls, però també en discussions, baralles i enfrontaments amb usuaris de pisos turístics i molèsties per actituds incíviques. Algunes de les queixes son de persones que van trucar al 092 i no van aconseguir que la policia local fes acte de presència, com un cas de violència masclista a Nou Barris, en què ni es va personar.

L’informe de la Síndica conclou que “hi ha un dèficit d'atenció en el servei que fa que hi hagi ciutadans que, legítimament, es considerin desatesos quan demanen excepcionalment la intervenció de la Guàrdia Urbana”. Per aquest motiu, la Síndica reclama que s’ampliï la presència de la Guàrdia Urbana després de dos anys de congelació de plantilles i més col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.

De fet, l’Ajuntament acaba de convocar 169 places (49 de les quals destinades a agents d'altres cossos policials) però la legislació espanyola no permet ampliar la plantilla, només cobrir les places vacants. Una mesura que la Síndica també considera que contribueix encara més a una situació de desatenció en una ciutat complexa com Barcelona. Els nous agents s’incorporaran a la plantilla a mitjans de 2018 després d’un curs de formació de nou mesos a l’Escola de Seguretat de Catalunya.

Mentrestant, l’índex de delinqüència a tot Catalunya va baixar un 2% el 2016 menys a la Regió Policial Metropolitana Barcelona on va augmentar un 0,90% segons el darrer balanç del departament d’Interior de la Generalitat.

Què opines? Cal més presència policial a Barcelona? Hi ha suficients agents de la Guardia Urbana? Hi ha prou amb cobrir les vacants o cal ampliar la plantilla?

