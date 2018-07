Creus que els cotxes més contaminants han de pagar més?

ENQUESTA

La nova llei de canvi climàtic que prepara la Generalitat de Catalunya preveu un nou impost per als cotxes més contaminants amb el que recaptarà uns 75 milions d’euros l’any. La mesura s’aplicarà a partir del 2018 als vehicles matriculats a Catalunya que hauran de pagar en funció del diòxid de carboni (CO2) que emetin. Els propietaris dels vehicles que produeixin més de 160 grams de CO2 per quilòmetre pagaran més de 80 euros l’any, mentre que quedaran exempts aquells que emetin menys de 120 grams.

Es tracta d’una mesura pionera a Espanya que pretén incentivar canvis en el parc de vehicles i que els ciutadans apostin per vehicles més nets. Entre altres mesures, a més, es vol restringir el trànsit a l’àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques del Vallès en dies de forta de pol·lució. Aquesta restricció afectarà especialment els vehicles més contaminants a les rondes barcelonines i a l’interior de la ciutat que no podran circular entre les 8h i les 20h si s'aprova una proposta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que, per tirar endavant, necessita el suport de la Generalitat i del govern municipal d’Ada Colau.

Aquest veto de 12 hores, que s’aplicaria en episodis de màxima contaminació atmosfèrica, forma part d’un total de 33 mesures i un pressupost de 46 milions d’euros destinats a lluitar contra l’impacte ambiental del trànsit. En aquest sentit, la Generalitat ha convocat pel proper 24 de febrer una cimera al més alt nivell institucional per prendre decisions entre totes les administracions implicades. I tu, què opines? Veus justificat crear noves taxes econòmiques? Cal castigar el trànsit privat o és més important millorar abans el transport públic?

