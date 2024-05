Todos señalados

Es una derrota muy dolorosa y muy preocupante y que puede traer importantes consecuencias de aquí al futuro. Cuando el equipo tenía que haber tratado de revertir la situación tras las decepciones en Europa y en el Santiago Bernabéu y empezar a poner las bases para la temporada que viene surge Esta derrota de sonrosa que no solo daña mucho la imagen del proyecto futuro, sino que pone en entredicho la clasificación como segundo para la temporada que viene que es un objetivo prácticamente de mínimos. Si el Barcelona finalmente acaba tercero habrá hipotecado ya está temporada el mundial de clubes del año que viene y la Supercopa de España, dos títulos menos a los que optar sin haber empezado la campaña. Demasiado caro el peaje de esta temporada. El sábado quedaron señalados los jugadores, sin capacidad de reacción después de recibir los mazazos a la contra del Girona, que volteó un marcador adverso sin hacer muchos méritos y aprovechando simplemente los graves errores de todo el colectivo azulgrana. Pero peor, incluso que los errores y las ocasiones cedidas al rival que permitieron cambiar la situación del partido está la actitud de un conjunto que es incapaces de reaccionar, de tratar de revertir la situación, que baja los brazos incomprensiblemente y se entrega su suerte sin evitar una derrota importante. El Entrenador también queda señalado, quien tras realizar una gran primera parte, incluso más que aceptables 15 minutos de la segunda parte, pero una vez más, Michel le volvió a ganar la partida. Retocó y rectifico perfectamente en el momento oportuno buscando la debilidad de la defensa del Barcelona en la parte izquierda donde Cancelo , abrió un autopista libre de peaje y permitió que Portu jugara sus anchas y fuera el gran protagonista del encuentro con dos goles y una asistencia. Hizo sangre por ahí el Girona y Xavi no reaccionó. Y la junta directiva, que lejos de tomar medidas deja como el equipo se va cayendo paulatinamente hasta llegar a esta situación de indefinición en la recta final de la temporada, que ha desanimado a la masa social y que genera muchas dudas sobre el proyecto que va a comenzar la temporada que viene y y que de seguir seguir así esta campaña podría empezar torcido.

No es solo perder, es la manera en la que te dejas caer con todo lo que hay en juego y en la recta final de la temporada. Si no hay ambición, si no hay espíritu competitivo a estas alturas de la temporada, apaga y vámonos. Triste imagen del Barcelona en el duelo por la hegemonía del fútbol catalán y en la que todos, todos, quedan señalados.