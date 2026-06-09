La contradicció dels docents per l'arribada del Papa

Els problemes de mobilitat que provoquen l’arribada del Papa a Catalunya s’han multiplicat aquest matí a Barcelona per les protestes dels docents. El no de les bases a l’acord entre els sindicats majoritaris i Educació s’ha traduït en una nova jornada de vaga i una mobilització en la qual milers de persones —40.000 segons els sindicats i 6.500 segons la Guàrdia Urbana— han col·lapsat la Gran Via durant dues hores en una marxa lenta iniciada a les 11 del matí. Els sindicats convocants han endarrerit l’hora per no afectar els desplaçaments dels alumnes que aquest dimarts s’examinaven de la selectivitat a les universitats de Barcelona.
Les protestes han posat el seu punt i final cap a dos quarts de tres de la tarda, després que la marea groga de docents hagi arribat a les portes del Parlament entre crits reivindicatius, peticions de dimissió de la consellera d’Educació, Esther Niubó, i petards sorollosos. A la cambra catalana hi han accedit dos representants de cada sindicat per registrar una carta oberta als partits a la qual Onda Cero hi ha tingut accés. Entre altres, demanaven a les formacions polítiques que presentessin esmenes al projecte de pressupostos, que ja ha començat a caminar al Parlament, amb l’objectiu de pressionar el govern perquè apugi la despesa en Educació fins al 6% del PIB. Ara, amb l’acord tancat amb CCOO i la UGT i el preacord arribat amb professors d’Educació, se situa a la meitat.
D’altra banda, acabar al Parlament tenia un segon objectiu. Tant docents com bibliotecaris i d’altres treballadors públics han volgut manifestar la contradicció que els genera un govern que gasta milions en rebre el Papa en plena crisi oberta amb el sector educatiu. “No entenem que es gastin 25 milions d’euros per rebre el Papa i després ens diguin que no hi ha més diners per millorar l’educació pública”, apuntava la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura. En cap cas, però, han boicotejat els actes previstos per l’arribada del Sant Pare, sota l’atenta vigilància d’un ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra, que els ha acordonat durant tot el recorregut.
Més enllà de les mobilitzacions, segons el Departament d’Educació, a les 13 h el seguiment de la vaga era del 10%, lluny del 30% de seguiment que s’havia assolit en anteriors convocatòries. En el futur més immediat, s’esperen més mobilitzacions que no pas nous acords entre sindicats i el govern. De fet, demà mateix hi ha una trobada entre Educació i el comitè de vaga per intercanviar impressions, sense convocar noves converses per millorar les condicions dels docents. A més, aquest diumenge hi ha convocada una nova protesta dels docents al cor de Barcelona, als Jardinets de Gràcia. Sigui com sigui, el govern segueix obert a respondre davant les necessitats i les demandes de l’escola catalana i a atendre la diversitat d’un sector educatiu que ha canviat molt els darrers anys.