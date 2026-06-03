El consum de tabac cau a mínims històrics a Catalunya però guanyen pes els vàpers

El consum de tabac cau a mínims històrics a Catalunya i se situa en el 20,6%. Tot i això, continua provocant prop de 10.000 morts l’any, l’equivalent a una mort cada hora. D'altra banda, preocupa l’auge de les cigarretes electròniques i els vàpers, que guanyen popularitat especialment entre els joves. En els últims quatre anys, s'ha duplicat el seu consum.
Gairebé la meitat dels adolescents d’entre 14 i 18 anys n’ha consumit alguna vegada a la vida, i pràcticament un de cada quatre ho ha fet en l’últim mes, segons l’enquesta ESTUDES 2025, que s’adreça a estudiants de secundària. Cal tenir en compte que la venda a menors d’edat d’aquests productes, com la del tabac, està prohibida.
Per això, el coordinador del Grup de Tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), Joan Lozano, lamenta que la publicitat d’aquests productes interpel·li particularment els joves i que vengui les noves formes de fumar com a innòcues, quan no ho són. "La indústria del tabac està aconseguint amb les seves campanyes publicitàries, adreçades als nostres adolescents, transmetre aquest missatge, que és mentida", diu.
L'augment dels "consumidors duals"
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, alerta del doble perill de les cigarretes electròniques: d’una banda, diu, són “la porta d’entrada” al consum de tabac, i de l’altra, poden ser una trampa per a qui vol deixar el tabac tradicional i acaba convertint-se en “consumidor dual”. "Entre un 50% i un 65% dels fumadors fan un consum dual de tabac tradicional i cigarretes electròniques. Acostumen a ser persones que fumaven i que van començar a fer servir cigarretes electròniques amb la falsa expectativa de deixar de fumar", explica.
En el balanç de la Setmana Sense Fum, Salut ha anunciat que a finals d’any reforçarà la vigilància i les sancions per garantir el compliment de la llei antitabac, especialment pel que fa a la venda a menors. El 2025 es van fer 7.500 inspeccions, que van derivar en 140 sancions.