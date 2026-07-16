Els arquitectes no veuen encara l'efecte del pla dels 50.000 pisos

L'habitatge continua sent una de les principals preocupacions dels catalans i, de moment, els arquitectes no hi veuen senyals de millora suficients. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) percep un cert estancament en el desplegament del pla de la Generalitat per impulsar 50.000 habitatges protegits i denuncia que l'excés de regulació continua dificultant la promoció de nova construcció.
La majoria dels habitatges previstos en aquest pla hauran de ser executats per empreses privades i, per tant, els seus projectes haurien de passar pel circuit habitual de visats professionals. Tot i això, el director de l'Àrea Tècnica del COAC, Gerard Miquel, assegura que durant el primer semestre de l'any no han detectat cap senyal que permeti anticipar una acceleració de l'activitat vinculada al programa del Govern.
Aquesta sensació d'estancament arriba en un context de retrocés de la construcció residencial. A Barcelona, els habitatges de nova construcció visats han caigut prop d'un 40% respecte al mateix període de l'any anterior. Al conjunt de Catalunya, el descens és del 2,6%. En total, s'han visat prop de 7.800 habitatges durant els primers sis mesos de l'any, una xifra que queda lluny del ritme necessari per assolir l'objectiu de construir 25.000 nous pisos anuals.
Des del COAC atribueixen aquesta situació a diversos factors, com l'augment dels costos de construcció, la manca de mà d'obra qualificada i, especialment, l'excés de burocràcia. La degana, Sandra Bestraten, lamenta que moltes normatives s'aprovin sense el consens previ dels professionals que després les han d'aplicar i reclama recuperar els espais de treball conjunt entre administració i sector.
Malgrat aquestes crítiques, el Col·legi valora positivament la voluntat del Govern de reduir els terminis de concessió de llicències urbanístiques, que actualment poden allargar-se fins a un any. Els arquitectes asseguren que agilitzar els tràmits no ha d'anar en detriment de la qualitat, la seguretat ni la sostenibilitat dels edificis i confien que la simplificació administrativa ajudi a impulsar la construcció d'habitatge en els pròxims anys.