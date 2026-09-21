El consentiment sexual, clau per a unes relacions sanes i lliures de pressions

El consentiment sexual és indispensable per garantir relacions sanes i respectuoses.
El psicòleg David Cueto ha destacat que el consentiment ha de ser sempre lliure, explícit i es pot retirar en qualsevol moment, fins i tot un cop iniciada la relació. L'expert ha alertat que encara persisteixen nombrosos mites sobre les agressions sexuals, com ara que només les cometen desconeguts o que poden justificar-se per l'alcohol o la manera de vestir de la víctima.
També ha recordat que la manca de consentiment es pot produir tant en relacions ocasionals com dins de parelles estables. Cueto ha insistit en la necessitat de reforçar l'educació afectivosexual, fomentar la comunicació i aprendre a posar límits per promoure una sexualitat basada en el respecte mutu i l'acord entre totes les parts.