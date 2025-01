Consells per no tenir cap problema a l'hora de viatjar

Aprofitant que La Ciutat ha anat avui a FITUR, hem parlat amb la nostra advocada experta en consum, l'Esther Lorente, sobre consells que hem de seguir a l'hora de viatjar. Primer hem parlat de cóm hem de fer per contractar el viatge, és a dir, amb una agència de viatges o fer-ho nosaltres mateixos, així com els aspectes que hem de tenir presents a l'hora de contractar-ho. Un altre tema a tenir en consideració és el de les nostres dades personals, que les demanen per gairebé tot, i ara amb el nou decret en demanen encara més, i clar, nosaltres com usuaris no ens podem negar a donar-les.

Això i molt més, a la secció d'avui!