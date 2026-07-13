La consellera Parlon assegura que hi ha indicis que l’incendi d’Aiguamúrcia ha estat provocat

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assegurat que hi ha indicis que l’incendi d’Aiguamúrcia, a l’Alt Camp, podria haver estat provocat. Des del centre de comandament, ha explicat que tant els Mossos d’Esquadra com els Agents Rurals treballen amb aquesta hipòtesi, tot i que, de moment, no hi ha cap persona detinguda.
Parlon ha detallat que els Agents Rurals ja han recollit mostres a les zones on el foc es va reiniciar dissabte i ha afegit que els incendis previs registrats aquesta setmana a Aiguamúrcia també podrien haver estat provocats. L’objectiu de la investigació és confirmar l’origen del foc i, si escau, identificar-ne el responsable.
Evacuacions preventives i un pronòstic “positiu però amb un 10% d’alerta”
La consellera ha indicat que el pronòstic sobre l’evolució de l’incendi és “positiu però amb un 10% d’alerta”. També ha explicat que l’evacuació de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol s’ha completat pràcticament al 90%.
En concret, s’ha evacuat la població dels Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les Cases de Romanill.
Segons Parlon, l’operació s’ha desenvolupat de manera controlada i sense incidències destacades. Actualment, 50 persones i 33 animals de companyia es troben allotjats al casal de Vila-rodona, mentre que altres afectats han estat acollits per familiars.
La responsable d’Interior ha remarcat que la mesura s’ha adoptat de forma preventiva davant la possibilitat que el flanc esquerre del foc pugui afectar aquestes zones en cas que empitjorin les condicions meteorològiques. També ha avançat que és previsible que les persones evacuades no puguin tornar a casa almenys fins al vespre.
Els Bombers afronten les hores de màxim risc
El cap de la intervenció dels Bombers, Ricard Expósito, ha explicat que aproximadament el 90% del perímetre de l’incendi està estabilitzat. Els efectius treballen especialment als flancs del foc utilitzant estratègies de foc tècnic i aprofitant elements naturals i agrícoles com vinyes, rostolls, pistes forestals i carreteres per contenir-ne l’avanç.
Segons Expósito, la situació entrarà en una “prova d’estrès” a partir del migdia amb l’arribada del vent del sud i l’augment de les temperatures.
Per als Bombers, la franja de major perill se situa entre les dotze del migdia i les set de la tarda. La resposta del foc durant aquestes hores serà determinant per valorar un possible canvi de fase i aconseguir l’objectiu d’estabilitzar l’incendi aquest mateix dilluns.
Els Bombers treballen actualment sobre una superfície estimada de 150 hectàrees i un perímetre de vuit quilòmetres. Tot i això, alerten que el foc té un potencial de fins a 2.000 hectàrees, motiu pel qual s’ha informat els municipis del nord de la zona afectada.
El dispositiu manté el mateix volum d’efectius després dels relleus de primera hora del matí i ha reforçat especialment els recursos terrestres. També s’ha demanat a les ADF una vigilància intensiva als municipis pròxims.
Expósito ha subratllat la complexitat del terreny afectat, amb nombrosos penya-segats i zones de difícil accés. De fet, ha recordat que l’àrea on es desenvolupa l’incendi és coneguda com la Vall de l’Infern, una zona on també preocupen els possibles despreniments que caldrà continuar monitorant durant els pròxims dies.