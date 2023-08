La comunitat ucraïnesa de Barcelona reclama ajuda per Ucraïna

L'Associació d'amistat entre Ucraïna i Catalunya recorda que, tot i que la guerra d'Ucraïna ha perdut pes mediàtic, el conflicte continua i la població ucraïnesa segueix necessitant ajuda. Coincidint amb el Dia de la Independència d'Ucraïna, s'han organitzat una fira solidària amb productes ucraïnesos a la Font Màgica de Montjuïc.

"Quan les guerres durant més de mig any, els mitjans de comunicació els posen en segon pla. Aquest acte està dirigit al públic local, no només als ucraïnesos, perquè vegin que el problema no ha desaparegut", assegura Andríi Antonovsky, president de l'Associació d'amistat entre Ucraïna i Catalunya.

Durant l’esdeveniment hi haurà una connexió en directe amb Kíiv, on es farà una acció internacional on diversos països s’uniran a la celebració per tal de mostrar la unitat del poble ucraïnès. En l’acte, hi acudirà l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la secretaria d’Igualtats de la Generalitat, Mireia Mata, entre altres.

A part de la fira solidària de productes ucraïnesos, es faran concerts de grups locals i un minut de silenci en honor a les víctimes de la guerra.