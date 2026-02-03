Comencen les negociacions formals dels Pressupostos de la Generalitat

El Govern ha imposat 13 sancions per valor de 120MIL euros, però els Comuns han anunciat que “les multes arribaran en cascada”. Ara mateix, Territori i Consum estan tramitant més de 130 multes de “caràcter greu”.
La líder parlamentària de la formació morada, Jéssica Albiach, ha assegurat que “és un punt de partida”, tanmateix, considera que s’ha de continuar perquè el règim sancionador “tingui un efecte dissuasiu”.
“El Govern ha d’intensificar l'obertura de tots els expedients i ser més contundents amb les sancions perquè tinguin un efecte dissuasiu i dirigir especialment la mirada cap a les grans plataformes, els grans tenidors i els fons voltor”, ha indicat Albiach.
L’Executiu celebra que els Comuns seguin a la taula i confia en què també ho faci ERC per aprovar els Pressupostos durant el primer trimestre del 2026.
Esquerra, en canvi, continua sense avenir-se a negociar els Pressupostos. L’altre soci d’investidura insisteix que només es donaran les condicions quan el govern central “mogui fitxa” sobre la recaptació de l’IRPF.
La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, ha insistit que “no n'hi ha prou amb dir que es farà” i que cal que sigui “una realitat” per negociar els comptes.