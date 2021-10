Com treure el màxim partit al moble bar

Aquesta setmana volíem parlar dels famosos botellots, però de la forma més curiosa que pot existir hem acabat parlant de mobles bars.

Començant per els dels hotels, amb la seva particular forma de vendre vegudes a preu desorbitats, i les mesures que tenen per evitar que les beguis i/o substitueixis per altres begudes sense pagar.

En els mobles bars de casa recordem la importància de tenir sempre visibles les pitjors begudes al davant de tot, aquelles que tenen molta pols i gairebé teranyines, per si venen convidats, i guardar a l'interior les més cares, per a ús personal.

En parlem tot fent humor avui al nits de ràdio amb David Cervelló.