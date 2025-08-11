Begoña Alberdi, la soprano que va cantar al poble

La Begoña Alberdi va arribar a tota la ciutadania de Catalunya i del món durant el confinament per la pandèmia de Covid-19. Quan tothom estava a casa, ella va decidir alegrar les nits de la seva illa de Barcelona cantant àries a la finestra. Allò va acabar desembocant en un concert al bell mig d'aquell interior d'illa. Allò es va viralitzar a través de les xarxes i la va mostrar arreu. Però després de la pandèmia, tot va acabar-se i, a més, li va arribar el cop més dur: va perdre al seu marit, l'Albert. Ens ha explicat com ha tractat de sobreviure a tot plegat. Ha patit una depressió a dia d'avui segueix treballant per mantenir-se en l'aspecte personal. En el professional, té molts projectes a la vista que la il·lusionen i la fan feliç. Aviat veuran la llum.