ENTREVISTA

Begoña Alberdi, la soprano que va cantar al poble

Avui hem rebut a l'estudi de La Ciutat d'Estiu la sorprano Begoña Alberdi, que ha passat la seva vida professional als grans escenaris lírics del món, amb el Liceu com a casa principal.

Robert Calvo

Catalunya |

La Begoña Alberdi va arribar a tota la ciutadania de Catalunya i del món durant el confinament per la pandèmia de Covid-19. Quan tothom estava a casa, ella va decidir alegrar les nits de la seva illa de Barcelona cantant àries a la finestra. Allò va acabar desembocant en un concert al bell mig d'aquell interior d'illa. Allò es va viralitzar a través de les xarxes i la va mostrar arreu. Però després de la pandèmia, tot va acabar-se i, a més, li va arribar el cop més dur: va perdre al seu marit, l'Albert. Ens ha explicat com ha tractat de sobreviure a tot plegat. Ha patit una depressió a dia d'avui segueix treballant per mantenir-se en l'aspecte personal. En el professional, té molts projectes a la vista que la il·lusionen i la fan feliç. Aviat veuran la llum.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer