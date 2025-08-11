CARAVANING

El boom del caravaning: una nova manera de viatjar que transforma el turisme a Catalunya

A 'La Brúxiola d'Estiu' entrevistem al vicepresident d'AISECAR, l’Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Caravaning, Ramón Terradellas

Ricard Jiménez

Barcelona |

En els darrers anys, el caravaning ha deixat de ser una opció minoritària per convertir-se en una autèntica tendència de turisme. Famílies, parelles i aventurers de totes les edats han trobat en les autocaravanes una manera flexible, econòmica i emocionant de descobrir el territori. Catalunya, amb la seva diversitat paisatgística i climàtica, s’ha posicionat com una destinació ideal per a aquest tipus de viatge.

Segons dades d’ASEICAR, l’Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Caravaning, el sector ha experimentat un creixement sostingut, tant en la venda de vehicles com en el lloguer. Aquest augment ha anat acompanyat d’una demanda creixent d’infraestructures: àrees d’estacionament, punts de serveis i càmpings adaptats.

El caravaning també ha obert la porta a un turisme més responsable, que valora el contacte amb la natura, el respecte pel medi ambient i la descoberta de zones menys massificades. En aquest sentit, molts ajuntaments ja treballen per adaptar-se a aquesta nova realitat, amb iniciatives que busquen equilibrar l’acollida de visitants amb la preservació del territori.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer