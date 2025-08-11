El boom del caravaning: una nova manera de viatjar que transforma el turisme a Catalunya

En els darrers anys, el caravaning ha deixat de ser una opció minoritària per convertir-se en una autèntica tendència de turisme. Famílies, parelles i aventurers de totes les edats han trobat en les autocaravanes una manera flexible, econòmica i emocionant de descobrir el territori. Catalunya, amb la seva diversitat paisatgística i climàtica, s’ha posicionat com una destinació ideal per a aquest tipus de viatge.
Segons dades d’ASEICAR, l’Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Caravaning, el sector ha experimentat un creixement sostingut, tant en la venda de vehicles com en el lloguer. Aquest augment ha anat acompanyat d’una demanda creixent d’infraestructures: àrees d’estacionament, punts de serveis i càmpings adaptats.
El caravaning també ha obert la porta a un turisme més responsable, que valora el contacte amb la natura, el respecte pel medi ambient i la descoberta de zones menys massificades. En aquest sentit, molts ajuntaments ja treballen per adaptar-se a aquesta nova realitat, amb iniciatives que busquen equilibrar l’acollida de visitants amb la preservació del territori.