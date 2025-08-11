Miquel Grandio, l'influencer osonenc que vol mostrar la seva terra després de voltar per mig món amb la seva càmera

El Miquel Grandio és un influencer osonenc que acumula més de 360.000 seguidors només a Instagram. El seu contingut es basa en el procés i el resultat de les gravacions d'activitats esportives o de moda i viatges, entre altres. "Per mi és important ensenyar també el procés de les gravacions", explica Grandio i afegeix que ajuda a entendre els recursos i l'equip que utilitza per fer els vídeos que publica. Diu que el resultat pot semblar molt complicat d'assolir, però vol "ajudar a la gent perquè puguin fer vídeos similars" als que publica ell.
De moment, l'osonenc s'especialitza en el format dels "reels", vídeos verticals d'entre 10 i 15 segons. Pot semblar que amb aquesta duració són vídeos fàcils d'editar i gravar, però la complexitat en ambdós processos dels vídeos que penja Grandio fan que hi dediqui diverses setmanes en alguns casos. "Ara el que vull és mostrar amb més detall com aconsegueixo el resultat que els meus seguidors veuen a les xarxes. En un format de vídeo de major durada, m'agradaria explicar les especificacions tècniques de cada pas que segueixo perquè la gent pugui aprendre més sobre la gravació i l'edició de vídeos", explica Grandio obrint la porta a la possibilitat de començar a pujar vídeos a la plataforma YouTube.
Després de voltar per mig món, Miquel Grandio diu que vol començar a penjar vídeos amb la seva terra, Osona, com a principal protagonista. "A vegades ens pensem que hem de marxar molt lluny per veure paisatges paradisíacs, però no és així", explica Grandio. Encara ha de planificar els continguts, però ja té entre cella i cella passejar per diversos territoris de Catalunya i gravar diversos vídeos per les seves xarxes.