Cóm està La Ràpita una setmana després dels aiguats?

És dilluns, 20 d’octubre, i avui fa una setmana de l’episodi de pluges que van provocar grans inundacions a les Terres de l’Ebre. Aquesta situació causada per la borrasca ‘Alice’ ha provocat danys a diferents infraestructures, i la gran majoria de poblacions afectades necessiten ajuts per poder recuperar el que s’ha perdut o danyat... I és per això que l’Institut Català de Finances ha obert avui la convocatòria de 50 milions d’euros de préstecs bonificats per a avançar recursos als afectats pels aiguats. A més, els departaments d'Empresa i Agricultura analitzen les afectacions que s'han produït pels aiguats per definir les línies d'ajut on es destinaran els primers 10 milions d’euros aprovats pel Govern, i que seran "ampliables". Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat l'Helena Queral, segona tinent d’alcalde de La Ràpita, una de les poblacions que més afectades s’han vist per l’episodi de pluges que van tenir lloc fa una setmana, i ens ha explicat que van tenir "una afectació important a dos zones de la població, i també una afectació a nivell municipal molt gran, sobretot en el pont que està en perill de col·lapse".
"L'escola que torna avui a la normalitat va tenir molta afectació i ha costat molt de recuperar, al pati havia molt fang i s'ha treballat molt per poder obrir avui", explica. "Els casos més urgents són els que tenim a les vivendes i sobretot als vehícles, que tenim molts que necessiten ajudes de forma urgent", diu.
"La primera línia d'ajuda són d'uns 10 milions d'euros, i crec que no serà suficient perquè només en infraestructures municipals hi ha un gruix molt important de despesa, però si que ens donaran una mica d'aire i ens ajudarà molt", conclou.