Com augmentar la confiança en nosaltres mateixos i en els demés?

Avui parlem de la confiança a nits de ràdio, un tret molt important de la nostra personalitat, però com la podríem definir?

Els nostres psicòlegs de guàrdia també ens expliquen com funciona el procés de la confiança i en què ens basem els éssers humans per tenir-la o no.

Què tenim en compte, quins són els elements i mecanismes que ens fan recollir aquesta informació per poder confiar, o no, en els altres?

Pot un augment de l'autoestima provocar una millora en la confiança en nosaltres mateixos? I quins aspectes ens treuen aquesta confiança en nosaltres?

Per altre banda també analitzem quins aspectes afecten més negativament i poder fer perdre aquesta confiança?

Com d'important és confiar en els altres en la societat en la que vivim?

Finalment la Susana i el José Antonio també ens expliquen si hi ha graus o nivells de confiança?

Tot això i molt més que cal tenir en compte ens ho expliquen la Susana Sánchez i el José Antonio Alcuéscar al nits de ràdio amb David Cervelló