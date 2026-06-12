Cinema i música a 'La Brúixola'

En cinema, el Juan Torres posa el focus en el director Paolo Sorrentino amb tres títols destacats: La Grazia, una reflexió sobre el perdó i la presa de decisions; Fue la mano de Dios, el seu relat més autobiogràfic ambientat a Nàpols i marcat per la figura de Maradona; i La gran belleza, considerada una de les seves obres més emblemàtiques, centrada en la recerca del sentit de la vida i la bellesa.
Pel que fa a la música, la Marta Lozano ens destaca diverses propostes per als pròxims dies, com el concert de Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, el festival Sónar a Barcelona, amb música electrònica i activitats tecnològiques, i el Magnífic Fest a Lleida, amb artistes com Love of Lesbian, Lori Meyers o Joan Dausà, entre d’altres.