De la ciència a l'acció social i el cinema: les històries de tres joves guanyadors dels Premis Princesa de Girona

'La Brúixola' ha reunit tres dels guardonats dels Premis Princesa de Girona per conversar sobre el talent jove i el paper de la comunitat en el desenvolupament de projectes amb impacte real. La biotecnòloga Patrícia Aymà, l'activista social Hatim Azari i la cineasta Gemma Blasco van compartir les seves experiències en una taula rodona marcada pel lema d'enguany dels premis: "El talent és compartit".
Durant la conversa, Aymà explica la tasca de BenViro, una empresa que transforma residus orgànics en bioplàstics biodegradables capaços de descompondre's sense deixar microplàstics persistents al medi ambient. Per la seva banda, Azari relata com l'Associació Joves Units del Poblesec ha impulsat espais, equipaments i oportunitats per al jovent del barri, demostrant la capacitat de la participació comunitària per transformar realitats. Blasco, directora de La fúria, reivindicar el paper del cinema com a eina per generar debat, qüestionar imaginaris i crear nous referents socials.
Més enllà dels seus projectes, els tres participants coincideixen a assenyalar les dificultats que han trobat al llarg del camí, des de l'accés al finançament fins a la necessitat de superar prejudicis associats a la joventut. Tot i això, destaquen la importància d'envoltar-se de persones que aportin coneixement, suport i confiança.
Pel que fa a la possessió de talent, Hatim Azari defensa que "totes les persones tenen habilitats i capacitats per desenvolupar, però que sovint el que manca són oportunitats i espais per fer-les créixer". Aquesta idea connecta amb les experiències compartides pels tres guardonats i que resumeix l'esperit dels guardons d'enguany: darrere de qualsevol èxit hi ha sempre una comunitat que ajuda a encendre la primera espurna.