Catalunya supera per primer cop els 4 milions de treballadors

Catalunya ha superat per primera vegada la barrera dels 4 milions de treballadors afiliats a la Seguretat Social. Durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, el nombre d'afiliats ha arribat als 4.008.000, una xifra rècord que confirma el bon comportament del mercat laboral.
Segons les dades publicades aquest dimecres, l'ocupació ha crescut en més de 37.000 persones respecte al maig i en prop de 102.000 en comparació amb fa un any. Tot apunta que bona part dels nous llocs de treball s'han concentrat en activitats vinculades al sector serveis, especialment el comerç i l'hostaleria, coincidint amb l'arrencada de la temporada turística.
En paral·lel, l'atur registrat continua en els nivells més baixos des del 2008. Catalunya va tancar el juny amb 307.169 persones inscrites als serveis públics d'ocupació, 458 menys que el mes anterior i gairebé 8.000 menys que fa un any.
Malgrat la millora, tant les patronals com els sindicats alerten d'un cert alentiment en la reducció de l'atur. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, i el responsable de Mercat de Treball de CCOO, Albert Ferrer, coincideixen a assenyalar la preocupació per l'anomenada "bossa d'aturats", formada principalment per persones que acumulen més d'un any sense feina.
L'atur ha baixat a totes les demarcacions i sectors econòmics, però continua afectant especialment els joves menors de 25 anys i els aturats de llarga durada majors de 45 anys, dos col·lectius que continuen trobant més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.
Davant d'aquest escenari, els sindicats reclamen reforçar les polítiques actives d'ocupació i dotar de més recursos el Servei d'Ocupació de Catalunya. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha avançat que el Govern treballa en plans específics de contractació per donar resposta a les necessitats de sectors que requereixen incorporar un gran nombre de treballadors en poc temps.
Al mateix temps, l'Executiu també vol impulsar el pes de la indústria dins l'economia catalana. Fa pocs dies va presentar el nou Pacte Nacional per a la Indústria, dotat amb 5.000 milions d'euros, amb l'objectiu de reforçar el teixit productiu i reduir la dependència del sector serveis.