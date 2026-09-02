Catalunya nota la fi de l'estiu: suma 15.000 aturats i perd prop de 60.000 afiliats a la Seguretat Social

Catalunya ha tancat l’agost amb 14.975 persones més a l’atur que al juliol, un augment del 4,63%, i amb una caiguda de gairebé 60.000 afiliats a la Seguretat Social.
Les dades deixen el nombre d’aturats en 329.468 persones i situen els afiliats per sota dels 4 milions. L’increment de l’atur s’explica principalment pel final dels contractes vinculats a la temporada d’estiu, especialment als sectors dels serveis, l’hostaleria i el turisme. També amb el col.lecctiu de persones que no tenien feina anteriorment. Barcelona concentra el nombre més elevat d’aturats, tot i que l’augment és similar a la resta de demarcacions.
Des del Govern, el secretari de Treball, Paco Ramos, ha destacat que el procés de regularització ha contribuït a esmorteir la caiguda de les afiliacions, tot i que estudiarà si també ha influït en l’augment de les xifres d’atur.
Per la seva banda, sindicats i patronals coincideixen en la necessitat de reduir la dependència de l’ocupació estacional. La UGT reclama un canvi estructural que permeti generar llocs de treball més estables i de més qualitat, mentre que PIMEC considera preocupant que aquestes dades es repeteixin cada final d’estiu en un context que no és de crisi ni de recessió.
També alerta que la davallada de l’ocupació no s’ha limitat als sectors turístics, sinó que ha afectat igualment la indústria i la construcció.