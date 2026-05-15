Catalunya necessita 60.000 donacions de plasma cada any

El plasma ha passat a ser tan necessari com la sang per les seves múltiples utilitats. Catalunya vol autosuficient en plasma, un objectiu que també es marquen diferents països europeus que, sobretot des de la pandèmia. Així doncs, busquen poder cobrir les necessitats de plasma dels pacients i no dependre de països tercers. Aquí, se'n necessiten 65.000 cada any. Per això, el Banc de Sang i Teixits posa en marxa la campanya 'Quan cal, hi som'.
🩸 Què és el plasma?
La Ciutat aborda aquesta crida que fa el Banc de Sang i Teixits per tal que tothom entengui de què es parla. Ho explica el seu director assistencial, en Joan Ramon Grifols. "El plasma és la fracció líquida del teixit sang. Té un 80% d'aigua i la resta de proteïnes de les quals obtindrem medicaments valuosos". Cal tenir en compte que es pot donar cada 15 dies i la donació pot durar una mica més que la de sang.
🩸 A què contribueix el plasma?
"El plasma és igual d'important que la sang", diu Grífols. I és que salva vides com també ho fa el preuat líquid vermell. Preguntem al director assistencial del Banc de Sang i Teixits quines aplicacions té aquest líquid i detalla que "es poden obtenir medicaments que no es poden obtenir de cap altra manera i que són vitals per una sèrie de malalts a Catalunya". Són persones que pateixen una sèrie de malalties minoritàries i que necessiten tractaments per al seu dia a dia elaborats a partir del plasma.
🩸 La pandèmia va canviar el rumb
Arran de la pandèmia de Covid-19, la Unió Europea i els estats membres es van adonar de la dependència excessiva de mercats externs que proveeixen medicaments que no Europa no és capaç de fabricar. "A Catalunya som autosuficients amb un 39%", assegura Joan Ramon Grífols. Per les condicions de la pandèmia, Europa es va adonar que necessitava potenciar internament les donacions de plasma. Des de llavors, s'ha apostat per fer visible i per incentivar aquest tipus de donació entre la ciutadania.
🩸 Catalunya és líder en generositat
Catalunya és líder a Espanya pel que fa a la donació de plasma. "Altres comunitats estan molt, molt, molt per darrere dels volums que arriba a enviar Catalunya", s'enorgulleix de dir Grífols, que posa la xifra del 40% quan es refereix a aquest tema. És a dir, Catalunya assumeix en solitari gairebé la meitat del plasma que s'emmagatzema a Espanya. Per això, el director assistencial del Banc de Sang i Teixits es mostra molt agraït a totes les persones que fan donacions, sigui de sang o de plasma, i que contribueixen a fer que aquest territori sigui cada vegada més autosuficient.
