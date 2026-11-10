Catalunya i l'Estat invertiran 1.000 milions d'euros en habitatge fins al 2030

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts una inversió de 1.000 milions d'euros en habitatge fins a l'any 2030. El finançament formarà part d'un programa impulsat pel Govern espanyol, que assumirà el 60% de la despesa, mentre que la Generalitat aportarà el 40% restant.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que aquesta inversió no permetrà resoldre la crisi de l'habitatge a curt termini, però l'ha defensat com una eina necessària per ampliar el parc residencial i millorar l'accés a l'habitatge en els pròxims anys.
Illa ha fet aquestes declaracions durant la inauguració del XIV Fòrum FemCAT, organitzat per la fundació empresarial que agrupa més de 500 companyies i representa aproximadament el 10% del PIB català.
ERC proposa rebaixes fiscals per a la compra d'habitatge residencial
En paral·lel, Esquerra Republicana ha presentat les seves propostes en matèria d'habitatge de cara al 29 de novembre. El número tres de la candidatura, Jordi Albert, ha anunciat que la primera proposició de llei que el partit registrarà al Congrés després de les eleccions inclourà una rebaixa fiscal per a les persones que adquireixin habitatges destinats a ús residencial. La formació també planteja augmentar la pressió fiscal sobre aquells propietaris o inversors que destinin els immobles a finalitats especulatives. Segons Albert, l'impost de transmissions patrimonials serà un element clau de la proposta legislativa per incentivar els usos residencials i penalitzar les operacions especulatives.
ERC defensa aquesta via com una alternativa a les restriccions més severes que proposen altres formacions d'esquerres, com ara els comuns.
El PP rebutja la vaga com a eina per abordar la crisi de l'habitatge
El candidat del Partit Popular per Barcelona, Xavier Garcia Albiol, ha criticat el vídeo difós pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en què reivindica el paper de les mobilitzacions laborals i les vagues en la consecució de drets socials i laborals.
Albiol ha carregat contra aquest missatge i ha defensat la necessitat de buscar altres mecanismes per afrontar la problemàtica de l'habitatge, una de les principals preocupacions dels ciutadans segons les darreres enquestes.