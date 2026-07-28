Catalunya frega els quatre milions d’ocupats i situa l’atur en mínims des del 2008

Catalunya continua encadenant bones notícies al mercat laboral. Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre mostren un nou rècord d’ocupació, amb gairebé quatre milions de persones treballant, i una taxa d’atur del 7,9%, la més baixa en un segon trimestre des de l’any 2008.
Entre l’abril i el juny, l’economia catalana ha sumat prop de 131.000 ocupats més respecte al trimestre anterior i ha registrat una forta reducció del nombre de persones a l’atur. Una evolució especialment significativa perquè arriba en un context en què també ha crescut la població activa. És a dir, hi ha més persones incorporant-se al mercat laboral i, tot i així, l’atur continua baixant.
La comparació amb ara fa un any també és favorable, amb més ocupació i menys desocupació. Tot i això, part d’aquesta evolució s’explica pel comportament tradicional del segon trimestre, habitualment impulsat per les contractacions vinculades al sector serveis, el turisme i l’arribada de la temporada d’estiu. Sigui com sigui, les dades reflecteixen una economia que continua generant llocs de treball i mantenint una activitat elevada.
La Generalitat ha valorat molt positivament els resultats i confia que aquesta dinàmica es pugui mantenir durant els pròxims mesos. A més de l’augment de l’ocupació, el Govern destaca tres elements: la reducció de l’atur juvenil, la caiguda de més del 20% de l’atur de llarga durada i el fet que gairebé nou de cada deu assalariats disposin d’un contracte indefinit.
Des de CCOO celebren aquestes dades i atribueixen part de la millora a les polítiques d’ocupació desplegades en els darrers anys. Pimec, en canvi, introdueix alguns matisos. La patronal considera que la regularització extraordinària de migrants podria haver contribuït parcialment a l’augment de l’ocupació i de la població activa, tot i que remarca que aquest factor no explica per si sol l’evolució de l’EPA.
En aquest sentit, molts dels treballadors que han regularitzat la seva situació ja estaven ocupats anteriorment, però ho feien dins de l’economia submergida. Ara passen a formar part de les estadístiques oficials i ho fan amb els mateixos drets i obligacions laborals, socials i fiscals que la resta de treballadors.