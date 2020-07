Catalunya celebra el seu Sant Jordi més atípic

Ni parades de llibres i flors a les Rambles, ni aglomeracions de gent ni llargues cues per veure als escriptors. El d’aquest any no serà un dia del llibre i la rosa com el coneixem però floristes i llibreters no renuncien a celebrar aquesta jornada i animen a la ciutadania a viure la Diada amb seguretat.

L’augment dels contagis va obligar a la Cambra del Llibre de Catalunya i al Gremi de Floristes a suspendre la celebració del Sant Jordi d’estiu a l’espai previst al Passeig de Gràcia de Barcelona i a d’altres ciutats com Figueres o Lleida per evitar aglomeracions. Aquesta situació ha fet replantejar aquesta Diada i han estat els diferents ajuntaments els que han decidit com actuar en cada territori en funció de la situació epidemiològica. Així doncs, molts indrets esperen celebrar una diada un punt similar a l’original tot i les prevencions per evitar contagis mentre que a ciutats com Barcelona, la opció podria ser que els llibreters i els floristes posin una parada davant les seves botigues.

Tot i aquesta atípica situació que deixa Catalunya sense la seva diada més significativa, des dels diferents sectors animen als ciutadans a comprar llibres i roses, encara que sigui a l’interior de les botigues per no perdre aquest any l’esperit de Sant Jordi.