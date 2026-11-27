La Setmana Europea de la Prevenció de Residus arriba a la seva 18a edició amb un missatge clar: cal qüestionar les nostres decisions de consum i valorar millor els recursos. A Catalunya, la iniciativa inclou centenars d’activitats impulsades per escoles, empreses, ajuntaments i particulars.
Repensar la manera de consumir
El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, ha explicat a La Ciutat que l’objectiu és reflexionar sobre com produïm i consumim, en un context en què cada vegada generem més residus, especialment d’envasos i tèxtils.
Planell defensa recuperar hàbits que abans eren habituals, com reparar, reutilitzar o donar una segona vida als objectes: “No s’hi val comprar una cosa i, quan ja no la volem o no ens agrada, llençar-la”.
Aquest és precisament el sentit de la suficiència material, el lema d’aquesta edició. Es tracta de comprar només allò que necessitem i aconseguir que els productes durin el màxim possible. Una peça de roba, per exemple, es pot reutilitzar, transformar o passar a una altra persona abans d’acabar en un abocador.
Catalunya encara ha de millorar el reciclatge
Durant la setmana es fan activitats relacionades amb l’aprofitament dels aliments, la reutilització de roba i la recuperació de materials. La iniciativa arriba a 216 municipis de 36 comarques i compta amb la participació de més de 230 entitats.
Pel que fa a Catalunya, la recollida i el reciclatge se situen al voltant del 40%, encara per sota de l’objectiu del 55%. Per això, Planell reclama continuar avançant i, sobretot, aconseguir que els materials reciclats tornin al sistema productiu.
El director de l’Agència de Residus recorda que la lluita contra el canvi climàtic també comença a casa: consumint millor, reutilitzant més i separant correctament els residus.