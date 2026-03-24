La Casa dels Xuclis: 15 anys acompanyant famílies amb infants amb càncer

La Casa dels Xuclis fa 15 anys que acompanya famílies amb infants amb càncer oferint allotjament i suport emocional durant el tractament. En aquest temps, més d’un miler de famílies hi han passat, amb l’objectiu de "mantenir la qualitat de vida" i que els nens "mantinguin la infantesa durant el període de la malaltia".
El projecte ha suposat un canvi radical respecte al passat, quan les famílies havien de buscar-se la vida pel seu compte en desplaçar-se a hospitals de referència. Ara disposen d’un espai digne, amb apartaments propis i serveis comuns que permeten mantenir una rutina quotidiana en un entorn pensat des d’una mirada humana i acollidora.
De cara al futur, l'associació AFANOC, responsable del projecte, afronta nous reptes com l’augment de casos en joves adults i la necessitat d’adaptar els serveis a noves realitats. Tot plegat és possible gràcies a un model mixt de finançament i a la solidaritat ciutadana, imprescindible per mantenir un projecte que, segons destaquen, voldria deixar d’existir algun dia si el càncer infantil desaparegués.