La Casa dels Xuclis: 15 anys acompanyant famílies amb infants amb càncer

Avui a "La Brúixola" parlem amb un representant de la Casa dels Xuclis, en el marc dels 15 anys de funcionament, repassem l’impacte social d’aquesta iniciativa i els reptes de futur

Barcelona

La Casa dels Xuclis fa 15 anys que acompanya famílies amb infants amb càncer oferint allotjament i suport emocional durant el tractament. En aquest temps, més d’un miler de famílies hi han passat, amb l’objectiu de "mantenir la qualitat de vida" i que els nens "mantinguin la infantesa durant el període de la malaltia".

El projecte ha suposat un canvi radical respecte al passat, quan les famílies havien de buscar-se la vida pel seu compte en desplaçar-se a hospitals de referència. Ara disposen d’un espai digne, amb apartaments propis i serveis comuns que permeten mantenir una rutina quotidiana en un entorn pensat des d’una mirada humana i acollidora.

De cara al futur, l'associació AFANOC, responsable del projecte, afronta nous reptes com l’augment de casos en joves adults i la necessitat d’adaptar els serveis a noves realitats. Tot plegat és possible gràcies a un model mixt de finançament i a la solidaritat ciutadana, imprescindible per mantenir un projecte que, segons destaquen, voldria deixar d’existir algun dia si el càncer infantil desaparegués.

