Dr. Carmona (H.Clínic): “Hem d'entendre que el dolor de regla no és normal”

Tot i que més de 2 milions de dones a tot Espanya pateixen Endometriosi, segueix sent una malaltia poc coneguda, i que a més, a dia d’avui no té cura. És per això que aquest diumenge es celebrarà la primera marxa solidària per donar-l’hi visibilitat.

L’Endometriosi és una malaltia crònica que més de 175 milions de dones pateixen. I tot i que de moment no té cura, recentment se n’ha descobert la causa genètica. I és que el fet de descobrir que hi ha un gen que augmenta les possibilitats de patir-ho, també acosta una possible solució. De moment, però, aquest diumenge es celebrarà aquesta marxa amb l’objectiu de recaptar diners per la recerca sobre l’endometriosi que porta a terme la Fundació Clínic de Barcelona.