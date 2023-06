Judici a Miquel Buch

Carles Puigdemont nega tenir escortes

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha declarat per videoconferència davant el Tribunal Superior de Justícia. Ho ha fet en qualitat de testimoni en el judici a l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, per haver contractat com assessor un mosso que, presumptament, va fer d'escorta de l'expresident. Puigdemont, però, ha negat aquest extrem. Ha assegurat que mai ha tingut servei d'escorta ni va instar l'exconseller a contractar Lluís Escola perquè s'encarregués de la seva seguretat de forma extraoficial.

Redacción