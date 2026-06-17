La campanya que anima els metges a no fer hores extres afecta un miler d'operacions en quatre dies

La campanya ‘Ni un minut més’, que anima els metges a deixar de fer hores extres, ha obligat a ajornar un miler d’operacions no urgents i un miler d’endoscòpies només en els primers quatre dies de funcionament, de l’1 al 4 de juny. Són les dades que ha fet públiques el Departament de Salut avui, coincidint amb una nova vaga de metges. És la dotzena jornada d’aturada des que van començar les mobilitzacions, el passat mes d’octubre, i és l’última abans de les vacances d’estiu.
Com és habitual, hi ha ball de xifres pel que fa al seguiment: mentre que Salut el situa en un ínfim 4%, el sindicat convocant, Metges de Catalunya, parla d’un 29%. Coincidint amb aquesta vaga, el sindicat majoritari en el col·lectiu mèdic ha organitzat quatre concentracions a cada capital de província. La de Barcelona ha estat la més multitudinària, amb 200 participants que han tallat el carrer Aragó a l’altura de Girona, davant de la Subdirecció Regional de Salut Pública.
Una cinquantena d'hospitals adherits
"La campanya 'Ni un minut més' afecta l'activitat voluntària, i com que és voluntària, podem decidir deixar-la de fer. El problema és que d'això depèn gairebé el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari i, per tant, fa molt mal", ha dit Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya.
De moment, s’hi han adherit uns 230 serveis d’una cinquantena d’hospitals, 15 CAP i dos centres de salut mental. La campanya ‘Ni un minut més’ continuarà funcionant al llarg de l’estiu, un període en què ja habitualment no se solen programar proves no urgents. En canvi, sí que s’aturaran les vagues, que es reprendran de cara al setembre. La raó, segons Metges de Catalunya, és que, si convoquessin una vaga a l’estiu, els serveis mínims que es decretarien serien superiors al personal que acostuma a haver-hi als centres sanitaris en aquesta època de l’any.