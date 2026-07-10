La calor també es nota a la butxaca: mantenir la casa fresca pot costar fins a 8 euros al dia

Les altes temperatures i les successives onades de calor estan obligant moltes llars a recórrer a l'aire condicionat o als ventiladors per fer més suportable el dia a dia. Aquesta necessitat, però, té un impacte directe en la factura elèctrica, que durant els mesos d'estiu pot augmentar de manera considerable.
La doctora en Finances i experta en benestar financer, Elisabet Ruiz Dotras, explica que mantenir un aire condicionat encès durant tota la jornada en un habitatge d'uns 80 metres quadrats "pot acabar costant uns 8 euros al dia". En canvi, apunta que utilitzar únicament la funció de deshumidificació "redueix aquest cost aproximadament a la meitat", mentre que un ventilador "no arriba ni a un euro diari".
Per això, defensa que abans d'optar per mantenir l'aire condicionat funcionant constantment "cal valorar altres opcions i evitar temperatures excessivament baixes".
El final de les rebaixes fiscals encareix encara més el rebut
A aquest increment del consum s'hi afegeix la recuperació dels impostos sobre l'electricitat, que ha tornat a encarir la factura malgrat que el preu de l'energia als mercats majoristes s'hagi moderat.
Segons Ruiz Dotras, les ajudes generalitzades aplicades durant la crisi energètica van generar desigualtats perquè "acabaven beneficiant més aquelles llars amb més consum". Tot i això, considera que encara hi ha moltes famílies vulnerables que necessiten un suport més gran. "El bo social continua sent insuficient i hi ha moltes famílies que estan al límit. L'aire condicionat s'està convertint cada vegada més en un producte de primera necessitat", assegura.
Entendre la factura, una assignatura pendent
L'experta també lamenta que una gran part dels consumidors desconegui aspectes bàsics de la seva factura elèctrica, com ara la diferència entre el mercat regulat i el mercat lliure o la potència contractada.
En aquest sentit, recomana revisar aquest últim concepte perquè "moltes persones tenen contractada més potència de la que realment necessiten i reduir-la pot generar un estalvi superior al d'intentar posar la rentadora en una hora determinada".
Ruiz Dotras també reclama més educació financera des de les escoles. "Ens haurien d'ensenyar a llegir una factura de la llum, una nòmina o qualsevol informació financera que forma part del nostre dia a dia", afirma.