PLUGES

Cabrera de Mar reclama més recursos davant uns aiguats cada cop més freqüents

A La Brúixola entrevistem Òscar Fernández, alcalde de Cabrera de Mar, per conèixer l'impacte dels últims aiguats al municipi després de la mort d'una veïna de Malgrat de Mar. També analitzem les mesures que Barcelona està impulsant per adaptar-se a unes pluges cada vegada més intenses

Redacción

Barcelona |

Pluges

Catalunya continua pendent de l'evolució meteorològica després d'unes setmanes marcades pels episodis de pluja intensa. A Cabrera de Mar, l'alcalde Òscar Fernández ha admès que el municipi viu hores de tristesa i preocupació després de la mort d'una dona de 35 anys arrossegada per la riera dissabte passat. L'alcalde ha insistit en la importància de seguir les alertes i recomanacions dels serveis d'emergència, especialment en episodis de precipitacions torrencials.

Més enllà de la tragèdia humana, el municipi també afronta importants desperfectes materials. Carrers, clavegueram, murs, arbres i talussos s'han vist afectats per uns aiguats que han arribat amb molt poca separació entre episodis. Fernández assegura que els ajuntaments tenen dificultats per recuperar-se entre temporal i temporal i reclama recursos per adaptar les infraestructures a una realitat climàtica cada vegada més exigent.

Precisament aquesta adaptació és la que també busca Barcelona amb les anomenades esponges urbanes, espais verds dissenyats per absorbir i infiltrar l'aigua de pluja abans que arribi al clavegueram. Segons els responsables del cicle de l'aigua de la ciutat, aquests sistemes són efectius en la majoria dels episodis de precipitació i contribueixen també a reduir les temperatures durant les onades de calor. Una aposta que, combinada amb les grans infraestructures hidràuliques, pretén preparar la ciutat davant un clima cada cop més extrem i imprevisible.

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