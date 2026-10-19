Cabrera de Mar reclama més recursos davant uns aiguats cada cop més freqüents

Catalunya continua pendent de l'evolució meteorològica després d'unes setmanes marcades pels episodis de pluja intensa. A Cabrera de Mar, l'alcalde Òscar Fernández ha admès que el municipi viu hores de tristesa i preocupació després de la mort d'una dona de 35 anys arrossegada per la riera dissabte passat. L'alcalde ha insistit en la importància de seguir les alertes i recomanacions dels serveis d'emergència, especialment en episodis de precipitacions torrencials.
Més enllà de la tragèdia humana, el municipi també afronta importants desperfectes materials. Carrers, clavegueram, murs, arbres i talussos s'han vist afectats per uns aiguats que han arribat amb molt poca separació entre episodis. Fernández assegura que els ajuntaments tenen dificultats per recuperar-se entre temporal i temporal i reclama recursos per adaptar les infraestructures a una realitat climàtica cada vegada més exigent.
Precisament aquesta adaptació és la que també busca Barcelona amb les anomenades esponges urbanes, espais verds dissenyats per absorbir i infiltrar l'aigua de pluja abans que arribi al clavegueram. Segons els responsables del cicle de l'aigua de la ciutat, aquests sistemes són efectius en la majoria dels episodis de precipitació i contribueixen també a reduir les temperatures durant les onades de calor. Una aposta que, combinada amb les grans infraestructures hidràuliques, pretén preparar la ciutat davant un clima cada cop més extrem i imprevisible.