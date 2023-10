Barcelona es prepara per la nit de Halloween

Halloween és una des les grans nits barcelonines en quant a festa i avui dia rivalitza amb Nadal, Cap d'any o Sant Joan. Activitats per tota la ciutat i totes les edats, sopars i, com no, festa fins a altes hores de la matinada. Però tot el que ho gaudeix la gent ho pateixen els establiments, que es preparen per una festa massiva. Per saber com afronten aquesta celebració de Halloween els locals barcelonins hem pogut parlar amb el Joaquim Boada, president de FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions de Restauració i Musicals, amb qui també hem pogut parlar de com ha afectat la normativa de les terrasses del Carrer Enric Granados als restauradors.