Barcelona encendrà els llums de Nadal el 22 de novembre

Barcelona donarà el tret de sortida a la campanya de Nadal el dissabte 22 de novembre a les 18.30 h al Passeig de Gràcia. L’acte marcarà l’encesa de tota la il·luminació nadalenca de la ciutat.
La tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica i Ocupació, Raquel Gil, ha explicat que enguany s’avança uns dies respecte a l’any anterior —quan es va fer el 28 de novembre— per la participació institucional a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic), on Barcelona és ciutat convidada d’honor.
L’alcalde Jaume Collboni, el regidor de Cultura Xavier Marcé i la mateixa Gil formaran part de la delegació que viatjarà a Mèxic entre el 29 de novembre i el 7 de desembre.
Horaris d’il·luminació nadalenca
Tot i l’avançament de la data, es mantenen els horaris d’enllumenat:
- De diumenge a dijous: 17.30 h a 1.00 h
- Divendres i dissabtes: 17.30 h a 2.00 h
- Dies especials (24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener): 17.30 h a 2.00 h
Gil ha assegurat que l’impacte energètic de l’avançament és “molt residual”, ja que s’utilitzen llums LED de baix consum en totes les instal·lacions municipals i en la majoria dels enllumenats comercials.
Un dissabte per provar i valorar
La decisió de fer l’encesa en dissabte respon tant a la coincidència amb el calendari institucional com a la voluntat de provar un nou format. “Podria ser una bona manera”, ha dit Gil, tot i remarcar que és una mesura puntual. El govern valorarà l’impacte de la iniciativa un cop passada la campanya nadalenca.
Tot i no revelar detalls, Gil ha avançat que l’espectacle d’encesa serà “molt entranyable, molt nadalenc i permetrà teixir moltes complicitats a nivell de ciutat”. El Passeig de Gràcia tornarà a ser l’escenari central per tercer any consecutiu, consolidant-se com a espai emblemàtic per la seva capacitat d’acollida.
A més, s’està treballant amb els vuit districtes que no són ni Ciutat Vella ni l’Eixample perquè també participin en aquesta encesa central.
Més llums, més carrers, més pressupost
Aquest Nadal, Barcelona comptarà amb 126 km de carrers il·luminats, 16 més que l’any passat. El pressupost global destinat a l’enllumenat és de 3,8 milions d’euros, un 15% superior al de 2024.
El consistori ja ha obert el concurs creatiu per dissenyar l’enllumenat de 2026. Les propostes es poden presentar fins a finals d’octubre.
A principis de 2026 es desenvoluparan els projectes executius seleccionats, amb l’objectiu que els llums d’autor arribin a més carrers i barris en la pròxima campanya nadalenca.