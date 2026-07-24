El Banc Sabadell assegura que ha deixat enrere l'impacte de l'OPA

El Banc Sabadell assegura que ja ha deixat enrere l'impacte de l'OPA del BBVA. En la primera presentació de resultats de Marc Armengol com a conseller delegat, l'entitat ha defensat que ha recuperat el múscul comercial després d'uns mesos marcats per la incertesa. El banc inicia ara una nova etapa centrada exclusivament en el mercat espanyol, després també de la venda de la filial britànica TSB.
El Banc Sabadell ha tancat el primer semestre amb un benefici de 971 milions d'euros, un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. Tot i això, la direcció sosté que les xifres reflecteixen un canvi de tendència després dels mesos condicionats per l'OPA. Segons l'entitat, l'activitat comercial ha recuperat impuls, amb un augment de la concessió de crèdit, més captació de recursos de clients i una millora dels ingressos que espera consolidar durant la segona meitat de l'any. El banc manté, a més, l'objectiu d'assolir una rendibilitat del 14,5% aquest exercici.
Més enllà dels resultats, el missatge principal de la jornada ha estat estratègic. Armengol ha reivindicat que el Sabadell té la dimensió adequada per competir i créixer en solitari, centrant els esforços en el mercat espanyol i descartant qualsevol moviment corporatiu a curt termini. "No estamos estudiando nada ni vamos a estudiar nada ni en España ni en el extranjero", ha afirmat durant el torn de preguntes. El nou conseller delegat considera que l'entitat disposa de prou escala per continuar invertint en tecnologia, fer créixer el negoci i mantenir una elevada remuneració als accionistes.
La intel·ligència artificial també ha ocupat una part destacada de la compareixença. Preguntat pels riscos dels nous sistemes capaços de detectar vulnerabilitats informàtiques, Armengol ha admès que la rapidesa amb què avança aquesta tecnologia no ha estat una sorpresa per al sector financer. Tot i això, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat. Segons ha explicat, els bancs fa anys que reforcen la ciberseguretat i ara també fan servir la mateixa intel·ligència artificial per detectar amenaces i protegir els sistemes abans que ho puguin fer els atacants. Així, el Sabadell busca projectar la imatge d'un banc que dona per superada l'etapa de l'OPA i que vol centrar-se en el creixement, la innovació i el negoci a Espanya.