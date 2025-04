Avui en dia es pot viure de l'ofici de fer cistells?

Hi ha molts oficis que som conscients que existeixen, ens sona el seu nom, però no sabem exactament en què consisteix la feina i desconeixem la situació laboral d'aquells qui s'hi dediquen. L'Aleix Grifoll , a banda de dedicar bona part de la seva vida a l'ofici de cistellaire, és el president de l' Associació Catalana de Cistellaires , una organització que vetlla per la professió i els seus professionals. Com ell mateix explica, "la feina de cistellaire s'ha hagut d'adaptar als nous temps". Afegeix que "cada cop és més comú l'útilització de matèries plàstiques" en detriment dels materials tradicionals com el jonc, el vímet o la canya, entre d'altres.

Per garantir el futur de la professió, l'Associació assenyala la formació com un element central per suscitar l'interès dels més joves. "Hauria d'existir una formació reglada que ensenyés la professió. Per exemple, en format de curs de formació professional com passa en el camp de l'agricultura", explica Grifoll. A banda, també incideix en la necessitat de visibilitzar l'ofici i, diu, que si això es produeix el futur de la cistelleria serà positiu.