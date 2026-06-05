Augmenta la sinistralitat de motoristes a Catalunya

El Servei Català de Trànsit posarà en marxa una nova campanya de conscienciació dirigida als motoristes amb l’objectiu de frenar la sinistralitat en un dels col·lectius més vulnerables a la xarxa viària catalana. La iniciativa arriba en un context especialment preocupant: enguany, fins al 31 de maig, ja han mort 21 motoristes a les carreteres del país.
Malgrat ser menys nombrosos que altres usuaris de la via, els motoristes concentren el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit. La majoria dels sinistres es registren a la demarcació de Barcelona, i una part important són accidents en solitari, especialment sortides de via. Pel que fa al perfil de les víctimes, predomina el d’homes de més de 45 anys, amb una incidència més elevada durant els caps de setmana i en franges de tarda.
En aquest escenari, marcat per l’augment de la mortalitat, també ha transcendit una decisió judicial que torna a posar el focus en la seguretat viària. L’Audiència de Lleida ha condemnat una conductora per la mort de tres motoristes en un accident que va tenir lloc a Alfés, al Segrià, l’any 2022. La dona haurà de pagar una multa de 5.400 euros per tres delictes d’homicidi per imprudència menys greu.
Segons la sentència, la conductora es va distreure mentre bevia un cafè al volant, va perdre el control del vehicle i va envair el carril contrari, on va impactar contra dues motocicletes. Els Mossos d’Esquadra van determinar que no hi va haver cap intent de frenada i que el cotxe es va desviar durant diversos metres sense cap reacció per part de la conductora, tot i que la via presentava bones condicions.
La resolució judicial, però, no tanca el cas. La Fiscalia i una de les famílies de les víctimes han recorregut la sentència en considerar que la negligència és prou greu com per comportar penes de presó. Ara serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui haurà de resoldre el recurs.
Tot plegat, en un moment en què les autoritats insisteixen en la necessitat de reforçar la precaució al volant i especialment entre els motoristes, un dels col·lectius més exposats a les conseqüències greus dels accidents de trànsit.