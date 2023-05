Aragonès vincula el incidente de la R2 sur a la falta de inversión

Adif ultima el informe para dar con el origen del incendio que quemó el cuadro de señalizaciones de la estación de Gavà hace justo una semana. Ya hace 7 días que miles de usuarios de la línea R2 sur se ven afectados por una incidencia que, a estas alturas, todavía no se sabe cómo se originó. Las hipótesis son muchas, las conclusiones muy pocas. Una incertidumbre que la Generalitat ha aprovechado para volver a cargar contra la gestión que el ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo sobre el servicio de Cercanías en Cataluña.

Visita exprés

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitado la estación de Gavà para conocer de primera mano las afectaciones de las instalaciones. El gobierno no tiene competencias en el ámbito ferroviario de Rodalies, pero quiere asumir más responsabilidades.

Por este motivo, también llevarán a cabo un informe propio, ya que contará con el visto bueno de Adif, propietario de la instalaciones. Lo harán con la intención de hallar el motivo del incendio, a pesar de que según Aragonés, con más inversiones este tipo de incidentes constantes se podrían evitar.

Traspaso integral

Por la carencia de gestión y de inversión que critica el Govern, la Generalitat reclama de nuevo el traspaso integral de Rodalies. Si no lo permite el gobierno español es, según Aragonés, porque no quiere y no por problemas legislativos. Una afirmación a la cual recurre habitualmente la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a quien por cierto el dirigente republicano ha criticado por no haber visitado todavía unas instalaciones que tiene bien cerca de casa (fue alcaldesa de Gavà)

Por su parte, Raquel Sánchez ha acusado a Aragonès de pretender utilizar la incidencia de la R2 sud para hacer campaña electoral. I también para no hablar sobre los temas que no le interesan, como el caos de las oposiciones. Además, la ministra de Transportes ha contestado al presidente catalán asegurando que el gobierno español está invirtiendo como nunca en Rodalies.