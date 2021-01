Aquesta mitjanit arrenca la campanya electoral més atípica a Catalunya

La tradicional enganxada de cartells donarà aquesta mitjanit el tret de sortida a la campanya electoral per al 14 de febrer. Es tracta d’una campanya, si més no, atípica, per la situació epidemiològica actual, però també per les polèmiques que l’envolten.

Tot això, recordem, a l’espera de saber la decisió final del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el possible ajornament dels comicis

Confinament perimetral municipal

La primera de les polèmiques va arribar dimarts, quan el govern anunciava el permís de trencar el confinament perimetral municipal per assistir a un míting polític. Després de la polémica generada, el govern ha matisat les seves paraules i ha dit que no pot prohibir l’assistència a mítings electorals però demana sentit comú i responsabilitat a la ciutadania. Avui les formacions ho debaten conjuntament al Parlament però la majoria de partits ja han recomanat a la gent que no vagi a aquests actes i han apostat per fer una campanya majoritàriament telemàtica.

Meses electorals

L’altra polèmica és per les meses electorals. Més de 900 persones convocades per formar-ne part denuncien que els hagin cridat en plena tercera onada i sense tenir, asseguren, prou mesures de seguretat per evitar contagis aquell dia. Aquest col·lectiu enviarà avui un carta al Síndic de Greuges perquè defensi el dret a la salut. En la missiva recorden que durant mesos s’han hagut de complir restriccions i recomanacions sanitàries decretades per les administracions.