Anabel Pantoja centra totes les mirades de la premsa del cor

Lecturas és la publicació que s'expressa més clara sobre el cop que han patit Anabel Pantoja i David Rodríguez: “Se enfrentan a seis meses de infierno”, llegim a la portada, assenyalant que es tracta d'una investigació judicial per presumpte maltractament infantil i que es prolongarà sis mesos. Semana escull com a protagonista de la seva portada Anabel Pantoja, que sosté la seva filla als braços, amb el titular “Las imágenes de la felicidad”. Mostren la neboda d'Isabel Pantoja després d'haver sortit de la clínica on ha estat ingressada la seva filla Alma.

Les cunyades que no s'aguanten

La Letizia i la infanta Cristina segueixen completament enfrontades. Ho explica Pilar Eyre al seu article 'No es por maldad' de la revista Lecturas, en el qual detalla els episodis que han portat totes dues cunyades al desastre en la seva relació. No s'aguanten i és públic i notori. La reina hauria tingut diferents capítols tensos amb la germana del seu marit Felip.

Melania confidencial

¡Hola! publica una portativa cridanera: Melania Trump, en blanc i negre, amb el titular “Confidencial”. La revista ha pogut parlar amb el seu cercle més íntim: Régine Mahaux, la seva fotògrafa; Hervé Pierre, el seu estilista de confiança i Tham Kannalikham, decoradora, per traçar un perfil el més aproximat de la Primera Dama dels EUA.