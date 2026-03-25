Ajornat fins al 15 d’abril el desnonament del bloc de Sant Agustí, al barri de Gràcia

El primer desnonament previst al carrer Sant Agustí, 14, al barri de Gràcia (Barcelona), ha quedat ajornat fins al 15 d’abril després que més de 500 persones es concentressin aquest dimarts al matí per impedir el desallotjament del llogater, Txema Escorsa, de 31 anys, que fa 11 anys que viu a la finca.
La comitiva judicial ha arribat a les 10 h, però la pressió veïnal ha impedit que poguessin accedir a l’edifici. Després d’una negociació entre el llogater, el Sindicat de Llogateres, el Servei de Mediació d’Habitatge i la comitiva, s’ha acordat l’ajornament.
Un edifici en disputa: del lloguer tradicional al model de coliving
La propietat, New Amsterdam Developers, vol transformar l’edifici en colivings, amb habitacions que podrien arribar als 950 euros. Els veïns denuncien que l’empresa està no renovant contractes per buidar el bloc i reconvertir-lo.
Txema Escorsa assegura que mantindran la voluntat de diàleg: “Insistirem a arribar a un acord.”
Intervenció institucional: mediació del Síndic i expedient del Govern
El Síndic de Greuges ha anunciat que impulsarà un procés de mediació entre la propietat i els veïns per intentar evitar futurs desnonaments.
L’Ajuntament de Barcelona ha avalat la mediació i ha advertit que accions especulatives com aquesta “no són benvingudes” a la ciutat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s’ha posicionat en contra del desnonament i ha assegurat que ha activat “tots els mecanismes legals” per protegir els veïns.
A més, el Govern ha anunciat que obrirà un expedient sancionador a New Amsterdam Developers per possibles incompliments de la normativa d’habitatge.