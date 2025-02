Ajornat el desnonament de la Casa Orsola de Barcelona fins al 18 de febrer. Així ho ha anunciat el Sindicat de Llogateres aquest matí.

El segon intent per desnonar el Josep havia de ser aquest dimarts a les 5.30 hores, però l'organització ha assegurat que s'ha tornat a ajornar, tot i que aclareix que no hi ha cap negociació oberta al respecte.

La comitiva judicial va decidir ajornar el desnonament divendres passat perquè no es podia garantir la seguretat durant el desnonament. Segons el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, el nou ajornament que han donat a conèixer aquest matí es deu a la previsió que la mobilització “es repetiria".

Mediació entre les dues parts

El primer intent de desnonament va ser el passat divendres però la mobilització de centenars de persones ho va impedir.

Per tal de resoldre el conflicte, des del sindicat defensen una negociació entre llogaters i propietaris, amb el Síndic de Greuges de Barcelona David Bondia com a mediador. També s'han mostrat a favor de la mediació el PSC, els Comuns i Esquerra.