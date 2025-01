Ajornat fins a la matinada del dimarts el primer desnonament de la Casa Orsola

Ha quedat ajornat, per tercera vegada, el primer desnonament d’un veí de la Casa Orsola. El desallotjament no s’ha pogut executar per la multitud que s’ha aplegat davant d’aquesta finca de l’Eixample barceloní des de primera hora del matí. Ara bé, hi haurà un nou intent dimarts a les cinc de la matinada.

La comitiva judicial ha arribat poc abans de dos quarts d’onze del matí i s’ha trobat amb unes 800 persones, segons la Guàrdia Urbana, a les portes de la Casa Orsola. És per això que no hi han volgut accedir i la negociació s’ha hagut de fer al carrer, concretament a la cruïlla del costat, a Calàbria amb Diputació. Finalment, han decidit marxar davant la impossibilitat d’executar el desnonament “en condicions de seguretat”, tal com ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tot i que l’ajornament ha estat celebrat inicialment com una victòria per part del Sindicat de Llogateres, la nova data anunciada ha caigut com una gerra d’aigua freda.

“Vergonya” ha estat una de les paraules més cridades per les persones concentrades davant de l'immobke, També l’ha fet servir la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, que ha lamentat que vulguin fer el desallotjament de matinada i ha fet una nova convocatòria per aturar-lo. "Tenim claríssim que ho tornarem a fer, que la nit de dilluns, a partir de les nou del vespre, tornarem a convocar tothom, tornarem a fer concerts, tornarem a passar la nit aquí per aturar aquest desnonament. Perquè és una vergonya el que està passant i no podem fer una altra cosa. Casa Orsola serà indesnonable".

Dimarts, el quart llançament

El de dimarts, doncs, serà el quart intent de desnonament al qual s’enfrontarà Josep Torrent, un professor de matemàtiques de secundària que fa més de vint anys que viu a l’edifici. Es tracta, doncs, d'una persona amb una feina estable i que fa dues dècades que paga religiosament el lloguer. L’any 2022, la propietat de l’immoble, un fons inversor, va decidir no renovar-li el contracte, amb la intenció de convertir-lo en un lloguer de temporada i de triplicar el seu preu. En Josep es va negar a marxar i va continuar pagant la mateixa quota que fins aleshores. També va intentar negociar amb la propietat, sense èxit.

Totes aquestes característiques han despertat l’empatia de molts barcelonins, que creuen que podrien arribar a trobar-se en la mateixa situació. "Ens estan fent fora de casa nostra. El que està passant aquí pot passar a qualsevol edifici", comenta la Pat. "La Casa Orsola és la cara visible d'aquestes circumstàncies", afegeix en Camil, i hi està d'acord el Martín, que considera que l'accés a l'habitatge "és el problema principal que té la ciutat". "Soc veïna del barri, de fet, visc al carrer on hi ha la Casa Orsola, i tots ens enfrontem a pujades de lloguer que no ens podem permetre", lamenta la Judit. Finalment, l'Alejandra ho resumeix així: "Es tracta de defensar la dignitat de la gent que viu al barri i a tota Barcelona. No ens hauríem de deixar la vida per pagar el lloguer".

Són declaracions a Onda Cero d'alguns dels ciutadans que s'han acostat aquest matí a la Casa Orsola, però han estat gairebé un miler les persones que han volgut fer costat al Josep, i van ser unes 22.000, segons la Guàrdia Urbana, les que es van manifestar el passat 23 de novembre per reclamar la reducció dels lloguers.