Com funciona el conclave?

La paraula en llatí "cumclavis" vol dir "amb clau" i és la manera com es tanca la Capella Sixtina del Vaticà mentre es duu a terme la votació dels cardenals que escullen el nou Papa. Aquest dimecres 7 de maig, 134 cardenals es reuniran per escollir el nou cap de l'església: "en comptem un més, l'Esperit Sant", explica la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez Bosch, ja que és una decisió que es pren pregant. Díez apunta que "no es pot aguantar massa temps l'hermetisme, i per això penso que no durarà molt". La directora de l'observatori assegura que "si volen donar un símbol d'unió, votaran ràpid".